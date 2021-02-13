Путешествия по России: кто может получить льготы на авиа и ж/д перевозки в 2021 году

В России еще столько неизведанных даже самыми заядлыми туристами мест: целой жизни не хватит, чтобы полюбоваться всеми красотами! Однако путешествовать по родной и необъятной земле иногда выходит накладно. Чтобы все могли позволить себе поездки по стране, Правительство РФ субсидирует билеты некоторым категориям граждан по ряду направлений. Кто может получить льготы на путешествия по России в 2021 году, узнаем в материале ФАН.

Путешествие на поезде

Некоторые категории россиян могут получить скидку на билеты в поездах дальнего следования. Бесплатно ездить в поездах могу дети до пяти лет, если они не занимают отдельное место. Пассажиры от пяти до десяти лет могут получить скидку 35% на проезд в вагонах СВ, купе, плацкартных и общих. Кроме того, за полцены путешествовать на поезде могут школьники старше десяти лет.

Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы могут дважды в год путешествовать бесплатно по личным надобностям и один раз в год — к месту лечения и обратно. Правом на один бесплатный проезд в год могут воспользоваться Герои Социалистического Труда, а также обладатели орденов Трудовой Славы или «За службу Родине в Вооруженных силах СССР».

Также бесплатный проезд по России в поездках к месту лечения и обратно могут получить ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, блокадники. Льготный проезд к месту лечения предоставляется лицам, работавшим в годы войны на военных объектах противовоздушной обороны и оборонительных сооружениях, при строительстве баз ВМФ, аэродромов, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в годы войны.

Бесплатно добираться до места лечения могут инвалиды и лица, сопровождающие в поездках инвалидов I группы и всех детей-инвалидов, а также подвергшиеся радиации во время катастрофы в Чернобыле.

Льготные перелеты

Получить льготу на перелеты могут все россияне, зарегистрированные по месту жительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Жителям Дальнего Востока доступны льготные авиаперелеты по 21 маршруту в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

Кроме того, воспользоваться субсидированными билетами могут россияне до 23 лет, пенсионеры, инвалиды с детства II или III группы, сопровождающие ребенка-инвалида и многодетные семьи. Льготные билеты действуют для всех россиян на отдельных направлениях, в том числе в города Дальнего Востока, Калининград, Симферополь и другие.