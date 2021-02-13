«Квартет И» 14 февраля собирается «портить настроение женщинам» вялыми шутками

Москва, 13 февраля. В День святого Валентина участники «Квартета И» со сцены будут портить настроение женщинам вялыми мужскими шутками. Так ответил корреспонденту ФАН один из основателей «Квартета И» Леонид Барац на вопрос, как он будет отмечать День всех влюбленных.

«Мы будем на сцене с семи до десяти. У нас завтра спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста», будем в этот прекрасный день портить настроение женщинам своими вялыми мужскими шутками», — поделился планами актер.

Что же касается самого праздника, по словам Леонида Бараца, для него лично это скорее повод сделать подарок любимой женщине. Актер не считает День всех влюбленных праздником.

«Как повод — сделать подарок человеку, в которого я влюблен, — да. Честно говоря, этот день для меня никогда праздником не был. Я не могу сказать, что с трепетом к нему отношусь», — утверждает актер.

И тем не менее Леонид Барац оговорился, что отмечать День всех влюбленных он будет. Но заявил, что не раскроет секрет, где и как. Пусть это станет сюрпризом для моей любимой, сказал актер.