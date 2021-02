Аргентина получила 400 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Буэнос-Айрес, 13 февраля. Самолет авиакомпании Aerolineas Argentinas привез в Буэнос-Айрес новую партию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте правительства Аргентины.

Авиакомпания подтвердила доставку 400 тысяч доз вакцины в аэропорт Эсейса.

Источники Минздрава Аргентины сообщили, что Aerolineas Argentinas доставили в страну уже 1,2 млн доз вакцины».

Из-за обильных снегопадов в Москве самолет вылетел на шесть часов позже, чем изначально было запланировано. Перелет, как и предыдущие три рейса из столицы РФ, был беспосадочным и стал одним из самых длинных в истории аргентинской авиакомпании.

Новые дозы препарата позволят Минздраву Аргентины завершить вакцинацию медицинского персонала. После этого вакцины получит население старше 70 лет.

В Аргентине вакцинация от COVID-19 началась 29 декабря. Российский «Спутник V» на данный момент является единственным препаратом от коронавируса, который используется в стране. В скором времени правительство Аргентины намерено начать производство российской вакцины на своей территории.

On this occasion I share these visualizations about the results of the Adverse effects in the national campaign carried out in Argentina until 09-02-2021 (with the Sputnik V Vaccine).#data #dataviz #datavisualization #datadesign #Argentina #COVID19 pic.twitter.com/XahjHBLn4d