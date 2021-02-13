Оратор Александр Эпштейн раскрыл секретные приемы при подготовке к выступлению

Публичное выступление у многих вызывает дрожь в коленках: сотни взглядов следят за каждым твоим движением, ловят каждое слово и эмоцию. Однако убедительная речь может открыть не только новые перспективы в карьере или учебе, но и повлиять на личные отношения. Руководитель творческого объединения «Культура речи», тренер по ораторскому мастерству Александр Эпштейн в комментарии ФАН дал советы новичкам, как подготовиться к публичному выступлению.

Нередко к профессиональным ораторам обращаются за помощью, когда до выступления остается совсем немного времени. По словам Эптшейна, в сжатые сроки сложно поставить технику речи: исправить дикцию или понизить голос спикера, однако улучшить свои навыки выступления можно.

«Техника речи, голос и дикция — составляющие ораторского искусства. По моему убеждению, далеко не самые важные. К примеру, Владимир Ильич Ленин был картавый, но это не мешало ему быть харизматичным оратором», — напомнил тренер.

Профессиональный оратор рассказал, что самое главное — научить спикера концентрироваться не на том, как он выглядит и что о нем думают, а на том, зачем он вышел на сцену, что он хочет донести до людей и как он собирается это сделать. Эпштейн раскрыл приемы, с помощью которых тренеры готовят клиентов к публичным выступлениям.

Обстоятельства выступления

Если человек обращается к оратору за помощью незадолго до выступления, то первостепенная задача — изучить обстоятельства, в которых будет произнесена речь.

«Первое, что я делаю, — изучаю контекст, в котором человеку предстоит выступать. Один и тот же текст, сказанный в разных обстоятельствах, дает совершенно разные результаты. Это и есть основной тезис системы Станиславского — вера в предлагаемые обстоятельства», — объяснил специалист.

Эпштейн признался, что зачастую сами спикеры ничего не понимают про обстоятельства выступления. Между тем контекст сильно влияет на сообщение.

«Мы выделяем физические обстоятельства: как будет выстроена сцена, будет ли микрофон, как будут сидеть люди. И психологические обстоятельства: чего ждут слушатели, в каком настроении они будут, это выступление хэдлайнера или разогрев. Все влияет на способ подачи информации в выступлении», — отметил он.

Цель сообщения

После того как определены обстоятельства выступления, необходимо выяснить цель, которую преследует спикер.

«Нам важно открыть в спикере позитивную мотивацию, чтобы он сам понимал, зачем он на сцене. У него будут гореть глаза, если он будет понимать, что несет что-то ценное и светлое. Что он супермен или бэтмен, который спасает мир. И нам нужно доковыряться до этой сверхзадачи — как это называется по Станиславскому», — подчеркнул тренер.

Текст речи

Работа над текстом выступления начинается только после того, как выяснены обстоятельства и цель речи. На этом этапе тренер и спикер должны найти способ, с помощью которого будет достигнута цель.

«Наша задача — выключить у клиента внутреннего контролера (я использую терминологию Эрика Берна «Игры, в которые играют люди»). Контролер нацелен на результат и переживает, как все получится. Но нам нужно включить внутреннего ребенка, чтобы человек начал дурачиться, лепить горбатого, то есть говорить, думая о процессе, а не о результате. И только тогда в нем начинает рождаться живой, настоящий текст, мы это фиксируем. Главное — чтобы он это не расплескал, а к выступлению подошел — как в спорте — на пике своей формы», — добавил собеседник ФАН.

Оратор подытожил, что подготовка к выступлению — это ювелирная работа, которая включает навыки психолога-консультанта и театрального режиссера или педагога по актерскому мастерству.