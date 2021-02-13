Российские поклонники биатлона разочаровались в Норвегии и поблагодарили IBU

Несколько дней назад поклонники спорта по всему миру были опечалены новостью о том, что Норвегия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом, и введения нового протокола безопасности отменила финальный этап Кубка мира по биатлону. Он должен был пройти в Хольменколлене с 18 по 21 марта.

Заключительный тур соревнований очень важен. Во-первых, это подведение итогов и вручение наград по итогам сезона, во-вторых, поклонники этого вида спорта прощаются с гонками и любимыми спортсменами до следующего сезона — конца ноября или начала декабря.

Особенно загрустили российские фанаты: биатлон в нашей стране — один из самых популярных видов спорта, впереди только футбол и хоккей.

«Странно, что власти Норвегии заранее испугались и ввели такой протокол по борьбе с коронавирусом, что даже нет возможности провести этап Кубка мира в конце марта», — недоумевали в Сети.

Международная федерация биатлона (IBU) быстро нашла выход — перенесла заключительный этап сезона в шведский Эстерсунд.

«Программа гонок финального этапа Кубка мира останется прежней, но даты и время стартов в настоящее время пересматриваются», — говорится в сообщении IBU.

На эту новость сразу положительно отреагировали поклонники биатлона из России, отметив отличную работу IBU.

«IBU — красавчики в этом году: заранее подсуетились и быстро нашли решение. Очень хорошо работают в период пандемии», — отмечают интернет-пользователи.

«Респект шведам!» — похвалили и шведских организаторов.

Кроме того, россияне назвали Норвегию ненадежным партнером и поблагодарили Швецию.

«Хорошо, что шведы согласились провести финальный этап, но норвежцы очень разочаровали. Практика показывает, что они — ненадежные партнеры: могут подвести, с ними лучше дел не иметь», — подметили фанаты.

«Ну и хорошо! Хочется больше лыж в этом году, а также больше подиумов для наших. Норвежцы, конечно, эгоисты, если можно употребить это слово», — разочарованы поклонники.

Кто-то даже вспомнил про парализовавший Москву снегопад.

«Ну хоть одна новость хорошая после московского снежного плена», — прокомментировали событие на одном из спортивных интернет-ресурсов.

Напомним, 10 февраля в словенской Поклюке стартовал 54-й чемпионат мира по биатлону. В мировом первенстве принимают участие более 300 лучших биатлонистов планеты из 38 стран. За девять соревновательных дней спортсмены разыграют медали в 12 гонках у мужчин и женщин. Россияне выступают на этом турнире без российских гимна и флага.