Влад Лисовец посоветовал этой весной вернуться к стилю 70-х

Через две недели морозная зима закончится и нам предстоит встретить цветущую весну. Самый главный вопрос модников, что надеть?

ФАН узнал у стилиста Влада Лисовца, без каких вещей и аксессуаров женский гардероб весны 2021 будет скучным и старомодным, также эксперт рассказал, какая прическа будет актуальна в предстоящем сезоне.

«Без ботинок, похожих на казаки — удобные на небольшом каблуке, — женский весенний образ точно будет смотреться скучно. Также я думаю, что [не обойтись] и без расклешенных брюк на высокой талии или джинсов», — рассказала стилист.

Влад Лисовец добавил, что крупные очки в стиле 70-х тоже будут актуальны. Также эксперт подчеркнул, что новая стрижка поможет изменить ваш образ. В моде остаются волнистые локоны средней длины и челка.

«Обновленная стрижка с укладкой, которая не отбрасывает нас в 2010 год, это то, что в России очень популярно. Прямой пробор и накрученная на плойку челка — она сможет сделать вас молодежной, модной, дерзкой и современной», — объяснил эксперт моды.

Лисовец подчеркнул, что весной будут актуальны цвета 70-х и этнический принт.

«Розовый в моде и все оттенки 70-х — это хаки, фисташковый, оливковый, кэмел, шоколадные, рыжие. Все зависит от стилистики, какой из стилей предпочитает женщина, потому что назвать какой-то цвет не модным очень затруднительно», — добавил Лисовец.

Выбирайте, что хотите, главное, чтобы был модный крой. К сожалению, очень часто женщины покупают себе что-то цветное и крой оказывается старомодным, отмечает Лисовец.