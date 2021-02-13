Медики и пожилые люди первыми получат прививку против COVID-19 в Никарагуа

Манагуа, 13 февраля. Власти Никарагуа утвердили план вакцинации населения от коронавируса. До конца 2021 года планируется вакцинировать 55% населения страны, сообщила министр здравоохранения Марта Рейес в эфире телеканала Canal 2.

До конца года планируется привить от COVID-19 55% населения. Первыми вакцину получат сотрудники медицинских учреждений, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

План спасения населения

Рейес заявила, что приоритетным направлением для Минздрава Никарагуа будет вакцинация медицинского персонала. Затем вакцину получат люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 60 лет.

«Первая группа — это медики, которые работают с больными. Во вторую группу включены пожилые люди с хроническими заболеваниями. В третьей приоритетной группе будут также пожилые люди без болезней, которые уязвимы по причине возраста, — сказала министр. Далее мы начнем вакцинировать молодых людей и граждан в возрасте до 60 лет с хроническими заболеваниями, потому что уязвимы даже молодые люди с диабетом или гипертоническими болезнями. После этого вакцину получит остальная часть населения».

В январе вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявила, что вакцину против COVID-19 получат 3 741 900 граждан страны. Правительство Никарагуа выделит на закупки препаратов около 115 млн долларов, а также потратит 850 тыс. долларов на аппараты для хранения вакцин.

Вакцины для никарагуанцев

3 февраля директор российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что власти Никарагуа одобрили использование российской вакцины «Спутник-V» в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории страны. Препараты Pfizer (Германия), Covaxin и Covishield (Индия) также получили регистрационные удостоверения в экстренном порядке.

#03Feb

Gobierno de #Nicaragua a través de Ministerio de Salud, aprueba el uso de la Vacuna Rusa SPUTNIK-V, para hacer frente a la pandemia del Covid-19, dicha vacuna tiene un 91.6% de eficacia.#AvancesDelBuenVivir#ManaguaSandinista@FirmesP @RedVolucion1979 @miltonyani pic.twitter.com/xhDNEfWB2j — LUCHAR Y VENCER ????????????⚫ (@LucharYVencer2) February 3, 2021

Помимо этого правительство Никарагуа планирует получить 540 тысяч доз препарата AstraZeneca через механизм распространения вакцин COVAX Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На данный момент даты поставок вакцин в Никарагуа не известны.

El Gobierno de Nicaragua anunció que en las próximas semanas llegarán al país 500 mil dosis de vacunas del laboratorio AstraZeneca contra COVID-19.https://t.co/XsWLg5IGxm — Stereo100Noticias (@stereo100xela) February 4, 2021

Ранее вакцина «Спутник V» была одобрена властями пяти латиноамериканских стран: Мексики, Венесуэлы, Боливии, Аргентины и Парагвая. В покупке российского препарата также заинтересованы правительства Гондураса, Панамы, Колумбии, Чили и Перу. Согласно последним исследованиям, эффективность разработки института им. Гамалеи составляет 91,6%.

Пандемия в Никарагуа

Согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 вирусом Sars-Cov-2 заразились 6 437 жителей Никарагуа. По информации министерства здравоохранения, 171 никарагуанец скончался от осложнений, 4 225 граждан выздоровели.