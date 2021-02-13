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Судан

Полиция Судана обеспечила безопасность в южной провинции Белый Нил

Полиция Судана обеспечила безопасность в южной провинции Белый Нил

Кости, 13 февраля. Губернатор штата Белый Нил профессор Исмаил Фатих Рахман Хамид Варрак провел инспекцию нескольких городов южной провинции Судана для проверки работы сотрудников правоохранительных органов, пишет Suna.

Рабочая поездка главы региона началась с населенного пункта Рабак. Он посетил местный рынок в сопровождении начальника департамента полиции и подтвердил, что стражи правопорядка сумели добиться стабилизации ситуации в общественных местах.

Исмаил Варрак уточнил, что Комитет безопасности по штату Белый Нил также успешно выполнил свои задачи по охране жителей города Кости. Сформированные бригады патрулируют основные улицы и окраины населенного пункта, где поддерживают общественный порядок и защищают граждан от набегов со стороны боевиков вооруженных группировок.

Инспекция работы полиции прошла на фоне введенного режима чрезвычайного положения в провинции Восточный Дарфур. В этом регионе зафиксирована серия беспорядков и актов вандализма.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что власти Судана подтвердили наращивание Эфиопией сил вблизи Аль-Фашаги. Эти действия могут привести к эскалации конфликта на спорных территориях.

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