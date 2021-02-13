Хихиканье, каракули: сенаторы во время импичмента Трампа вели себя как школьники

Дело об импичменте экс-президента США Дональда Трампа выходит на финишную прямую. И если противники Трампа выступали с обвинениями на протяжении двух дней, то адвокаты бывшего главы государства управились всего за три часа. На слушании ненавистники Дональда допустили то ли непростительную оплошность, то ли закономерную ошибку: представительница демократов неожиданно призвала оправдать республиканца. Но это не последнее из странного и возмутительного поведения врагов Трампа.

The Washington Post обрушился на американских сенаторов за, мягко говоря, их неподобающее поведение во время решения судьбы не просто кого-то, а самого президента Соединенных Штатов, хоть и бывшего. Во время заседания они рисовали каракули в листочках, хихикали, нетерпеливо постукивали пальцами, задирали ноги вверх и даже дремали. В общем, вели себя словно избалованные и дурашливые учащиеся средней школы.

Кроме того, во время выступления защитников Трампа, когда те аргументировали недостойное и ошибочное поведение демократов по отношению к Трампу и событиям, случившимся 6 января в Капитолии, несколько сенаторов от Демократической партии громко засмеялись и язвительно покачали головой. Республиканцы импичмент оценивают со скептицизмом, презрением и пренебрежением. Они отнеслись к процессу как к неконституционному нападению на экс-лидера, невиновного в насилии и даже пострадавшего от действий людей, превысивших свои должностные полномочия. Республиканцы помнят прошлогоднее дело по импичменту еще действующего президента, обвиненного в оказании чрезмерного давления на Украину и на ее президента Владимира Зеленского. Тогда Трамп был оправдан Сенатом США, контролируемым Республиканской партией.

Эксперт по импичменту, профессор права университета Миссури Фрэнк Боуман III отметил, что все увиденное и услышанное им является «неуважением не только к процессу, но и к институту».

В свою очередь менеджеры Палаты представителей показали ужасные кадры и прокрутили ранее неизвестные видео с камер наблюдения, запечатлевшие разъяренную толпу, намеревающуюся осквернить Капитолий. Республиканцы не скрывали своих эмоций, но вступились за Трампа, объяснив, почему он не должен нести ответственность за произошедшее. На следующий день защита Трампа представила разоблачающий ролик, где демократы призывали бороться, но с кем и против кого — непонятно. Реакция сенаторов, увидевших себя на экране, была противоречивой: кто-то смеялся и читал газету, кто-то барабанил пальцами, а кто-то смотрел в потолок, сложа руки в молитве. Большинство перешептывались и подталкивали друг друга локтями.

Следует отметить, что в 1999 году во время попытки импичмента Билла Клинтона, Сенат Соединенных Штатов, управляемый в большинстве своем республиканцами, утвердил «руководство по этикету», предписывающее участникам процесса некоторые правила. Так, сенаторам запрещалось болтать между собой, отвлекаться на телефоны и материалы, не относящиеся к делу.

«Руководящие принципы были написаны для того, чтобы придать величайшее достоинство этому разбирательству, отразить вежливость Сената США и проиллюстрировать наше уважение к главному судье и тем, кто несет ответственность за представление дела об импичменте и защиту», — цитирует документ The Washington Post.

Фрэнк Боуман отметил, что сенаторы всегда вставали на защиту той или иной стороны, но никогда не вели себя так нагло.

«Они ведут себя так, будто это чрезвычайно серьезное, невероятно торжественное и конституционно значимое событие является шуткой. Если ты можешь посмеяться над всем этим, то легче оправдать свое отречение от ответственности», — сказал он.

Адвокаты Дональда Трампа признавались, что демократы прибегнули к импичменту Трампа именно для того, чтобы устранить сильного конкурента на следующих президентских выборах. Если экс-президента в конечном счете признают виновным, он лишится возможности баллотироваться на выборах в 2024 году и прав занимать любые государственные посты.

Ведущая американского телеканала Fox News Лаура Ингрэм в пятничном эфире заявила об обширном заговоре социальных сетей, активистов движения Black Lives Matter и крупных бизнесменов. Целью было свержение бывшего президента США Дональда Трампа. Ингрэм сделала упор на нечестную борьбу демократов, развязавших настоящую войну против экс-лидера страны.