Крымчане показали оригинальный вариант зимней рыбалки в Симферополе

В Крыму снег — явление редкое, поэтому местные жители не упускают возможности хоть немного насладиться зимой. ФАН выяснил, как в республике встретили холода.

Крымчане, даже когда снег по колено, выходят в город в шортах и футболках. Видео горячего крымского парня сегодня днем попало в Сеть и уже набрало почти 20 000 просмотров.

На нем видно, как молодой человек в летней одежде выбирает что-то на рынке. Под постом сразу появилось множество комментариев.

«Наверное, пришел покупать дыньку или арбуз», — пошутил пользователь.

«С утра просто из дома выходил, когда тепло было», — предположил комментатор.

«Из Мурманска! Греется», — уверены в Сети.

Еще более 8000 просмотров набрало видео, где местный житель пытается «поймать рыбу» за городом.

«Вариант зимней рыбалки в Симферополе. Или как начинается утро выходного дня», — назвал свой ролик пользователь.

В комментариях к этому видео люди беспокоились о здоровье автора и советовали ему надеть плавки подлиннее.

Снег для крымчан одновременно и радость, и стресс. Напомним, ФАН ранее рассказывал, что из-за непогоды в Ялте обесточена часть домов, а в Керчи повалены деревья.