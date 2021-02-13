«Вымершая» набережная и закрытые кафе: в Ялте непогода оставила людей без света

Непогода в Ялте накануне вечером, 12 февраля, оставила часть города без электричества. Как стало известно ФАН, жители улиц Фадеева и Найденова почти шесть часов находились без света. Пой той же причине тьма поглотила часть городской набережной и прилегающие улицы. Из-за этого большинство кафе и ресторанов закрылись раньше обычного.

«Звоним диспетчеру «Крымэнерго», на вопрос, когда будет свет, ответ был умопомрачительным: «Как доедут, по городу работает одна бригада». Снежок, и то не сильный, и пару порывов ветра всю Ялту оставили без электроэнергии?» — написал возмущенно в социальных сетях житель Ялты.

Как позже местный житель рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, свет появился спустя шесть часов после аварии.

«Электричество дали в половину второго ночи. Правда, напряжение выше 160 вольт не поднимается. Ничего не работает. Благо есть один инвертор на котел. Хоть не холодно. Даже телефон нормально не заряжается», — рассказал мужчина.

Ялтинец подчеркнул, что претензий к электрикам он не имеет, его больше смутил тот факт, что в период похолодания и аномального для полуострова снегопада в городе работала лишь одна бригада.

Как сообщил ФАН диспетчер ГУП РК «Крымэнерго», вчера вечером в районе улицы Фадеева произошел разрыв электрического кабеля.

«Проблему до сих пор устраняют, из-за этого в домах низкое напряжение. Просим с пониманием отнестись. Заявку о низком напряжении на улице Новикова мы приняли, в ближайшее время аварийная бригада свяжется», — пояснила диспетчер.

Ветер также снес конструкции на набережной и повалил деревья на некоторых улицах.

Напомним, две недели назад несколько грозовых вспышек в небе над Ялтой привели к отключению электроснабжения в городе. В результате аварии без света остались 27 875 тысяч абонентов.