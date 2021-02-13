Представитель МИД: Попытки «мутить воду» в Дагестане не приносят успеха

Махачкала, 13 февраля. Несмотря на противодействие извне, власти Дагестана строго придерживаются единой с федеральным центром внешнеполитической линии при выстраивании отношений с зарубежными государствами. В 2020 году в республике не было зафиксировано ни одного факта нарушения этого принципа, сообщил журналистам представитель МИД России в Махачкале Амирхан Магомеддадаев.

По его словам, на территории Дагестана работают зарубежные компании и предприниматели, которые заинтересованы в развитии взаимовыгодных двусторонних отношений. В то же время отдельные структуры пытаются дестабилизировать обстановку в регионе.

«Самые разные структуры имеют определенные интересы в Дагестане. Есть, конечно, те, которые работают в позитивном ключе – инвестируют в экономику. Однако наряду с ними встречаются отдельные структуры, которые стараются мутить воду», – сказал Магомеддадаев.

Он пояснил, что в этой связи особенно важно, чтобы региональные органы власти и федеральный центр придерживались единых принципов ведения внешней политики. Поэтому в 2011 году президентом России был подписан указ, регламентирующий эту деятельность.

«Не секрет, что в 90-е годы прошлого века в субъектах федерации бывали случаи, когда областной, краевой или республиканский министр самостоятельно выезжал за границу, заключал там соглашения без ведома федеральной власти. Поэтому был издан президентский указ №1478, по которому регионы должны строго придерживаться единой внешней политики. Наша задача – следить за исполнением этого указа», – рассказал представитель МИД России.

Магомеддадаев сообщил, что возглавляемый им орган содействует республиканским властям в дипломатическом и консульском сопровождении любых внешнеэкономических и гуманитарных связей. Он заверил, что эта работа поставлена на должный уровень, благодаря чему в прошлом году не было допущено ни одного случая отхода от единой внешнеполитической стратегии страны.

«За время моего пребывания в этой должности встречались случаи нарушения указа №1478. Мы всегда направляли памятки или письма, и больше этого не повторялось. Более того, в 2020 году в Дагестане не было выявлено ни одного случая нарушения этого президентского указа», – подчеркнул Магомеддадаев.

Указ о координирующей роли Министерства иностранных дел России в проведении единой внешнеполитической линии страны был подписан в ноябре 2011 года. Документ установил, что МИД через свои представительства в субъектах координирует международные связи регионов и обеспечивает соблюдение принципа единства внешней политики.

Амирхан Магомеддадаев был назначен представителем МИД РФ в Махачкале в 2016 году. Такое решение было принято на коллегии федерального внешнеполитического ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что совместные действия федеральных и региональных властей Дагестана позволили в короткие сроки организовать приезд в республику из Италии винодела Пьерджорджио Берта для консультаций работников местного предприятия. Специалист не мог вылететь из Рима из-за действовавших ограничений против коронавируса.