Семейный психолог рассказала, откуда берется родительская жестокость

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что житель Омска избил двух своих малолетних детей. 45-летний мужчина с силой швырял их на пол, все это было снято на телефон.

Корреспондент ФАН поговорил с семейным психологом Натальей Наумовой о родительской жестокости: откуда она берется и как отражается на детях в будущем.

«Родительская жестокость — это всегда следствие того, что у взрослого из детства накопилось много проблем. Был опыт родителей, которые могли бить, не уважать, унижать своего ребенка. У таких людей всегда есть какой-то негативный опыт из детского возраста и далее — неустроенность жизни», — объяснила эксперт.

Когда у человека, которого в детстве обижали, в жизни что-то не складывается, он может испытывать сильную злость. Это часто перерастает в родительский гнев при малейшей погрешности ребенка, отмечает психолог.

«В этот момент родитель находится в неадекватном состоянии — аффективном. Он может не до конца осознавать, какие последствия за этим могут последовать, потом родители сожалеют, но уже слишком поздно», — добавила собеседница Федерального агентства новостей.

Наталья Наумова добавила, что родительский негатив отрицательно сказывается на ребенке.

«Иногда это становится причиной, почему потом в подростковом возрасте он совершает суицидальные попытки. И когда в терапии с ребенком начинают разбираться, то находят именно этот первоисточник. Подросток может задумываться о суициде даже тогда, когда избивший его родитель больше не живет в семье», — рассказала эксперт.

По мнению психолога, подростку, пережившему насилие со стороны родителей, очень тяжело общаться со сверстниками, он может замкнуться в себе. Но бывают случаи, когда ребенок не сталкивался с этими трудностями, но во взрослом возрасте к своим детям жесток.