Сергей Бугаев и группа «Асса» дадут концерт на полюсе холода

Москва. 13 февраля. Известный советский и российский художник, актер и музыкант Сергей Бугаев по прозвищу Африка совместно с группой «Асса» дадут концерт на полюсе холода — в якутском селе Оймякон. Об этом Сергей Бугаев заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Музыкальный коллектив «Асса» мы назвали в честь одноименного фильма. Вчера отыграли концерт в Питере. В ближайшее время выступим на полюсе холода — в селе Оймякон, что находится в Якутии», — сообщил Сергей Бугаев.

Сейчас группа «Асса» готовится к выступлению. Сергей Бугаев решил не рассказывать, с какими именно композициями выступят музыканты группы, отметив лишь, что сам концерт состоится 28 марта.

Помимо этого, по словам Бугаева, он продолжает заниматься художественным творчеством и выставками.

Сергей Бугаев стал популярным после выхода в 1988 году на киноэкраны культового фильма Сергея Соловьева «Асса». Бугаев сыграл в нем музыканта Бананана. Впоследствии занялся художественным творчеством, его работы выставлялись как в России, так и за рубежом. Также выпустил несколько книг.