Власти Томска ведут борьбу с незаконным оборотом сельскохозяйственной продукции

Томск, 13 февраля. Борьба с незаконным оборотом сельскохозяйственной продукции активно ведется на территории Томской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Контроль за пищевой продукцией осуществляет специально созданная рабочая группа, которую возглавляет вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный. В состав группы входят также представители Россельхознадзора.

«Губернатор поставил задачу усилить межведомственное взаимодействие по пресечению оборота некачественной продукции в регионе. Активизация взаимодействия повысит эффективность борьбы с фальсификатом», — подчеркнул Игорь Шатурный.

Отмечается, что число фальсифицированных товаров в общем объеме проверенной продукции в 2020 году снизилось до 21 процента (в 2018 году было зафиксировано 45 процентов. — Прим. ФАН). Среди выявленного фальсификата 90 процентов относится к молочной продукции, 10 процентов — мясные изделия.

По информации ФАН, несколько лет назад в Сибирском федеральном округе было создано специальное фермерское объедение с сетью магазинов натуральных продуктов. Любой производитель молочной продукции, мяса и хлебобулочных изделий может вступить в него и реализовывать товар по всей Сибири, при условии соблюдения во время производства требований Россельхознадзора.

Ранее ФАН сообщал, что в Томской области существенно повысились показатели экспорта дикоросов. Предприятия заготовители инвестировали в новые технологии почти 98 миллионов рублей.