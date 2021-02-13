Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Политолог Корнилов назвал причину нежелания Киева выполнять Минские соглашения

383

Политолог Корнилов назвал причину нежелания Киева выполнять Минские соглашения

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения невыполнимыми в данной редакции. Политолог Владимир Корнилов объяснил в комментарии ФАН, почему Киев отказывается выполнять договоренности.

По словам Ермака, нынешний Офис президента Украины не исключает, что Минские соглашения подписывались с пониманием, что выполнить их невозможно.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина (и президент много раз об этом говорил) сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — отметил Ермак.

Он добавил, что переговоры идут «очень медленно и сложно». Ключевую роль в решении конфликта на востоке Украины Ермак отвел США, а также Франции и Германии — участникам переговоров в «нормандском формате».

Политолог Корнилов назвал причину нежелания Киева выполнять Минские соглашения

Владимир Корнилов напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о невыполнимости Минских соглашений.

«Этот вопрос Зеленский, заикаясь, поднимал на нормандской встрече в Париже. Тогда Владимир Путин ему объяснил, что вскрывать эти соглашения контрпродуктивно и невозможно. Каждая мелочь там продумана. Почему они подписали — это понятно, они этого не скрывают. Они прямо говорят, что подписывали под угрозой капитуляции. Теперь они вдруг начали рассказывать, что должны все уступить. Но с чего бы Донбассу уступать? Он что, проиграл какое-то сражение?» — удивился эксперт.

Политолог Корнилов назвал причину нежелания Киева выполнять Минские соглашения

Политолог подчеркнул, что минские договоренности были компромиссом между Киевом и республиками Донбасса. Но сейчас Украина решила делать так, как выгодно ей, а не так, как прописано в соглашениях.

«Самое печальное, что другие участники нормандского формата — Франция и Германия, — видя эти заявления, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, продолжают заявлять, что Россия должна их выполнить, и накладывают санкции против России. О чем и говорил Василий Небензя (постоянный представитель России при ООН. — Прим. ФАН) в Совете Безопасности ООН, обвиняя Францию и Германию в том, что они пособничают военным преступлениям Киева», — добавил Корнилов.

Политолог Корнилов назвал причину нежелания Киева выполнять Минские соглашения

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о нежелании Украины выполнять Минские соглашения. Она напомнила, что документ одобрил Совбез ООН. По его положениям, мир в Донбассе должен был воцариться уже к концу 2015 года, но договоренности не были реализованы.

Новости партнеров