Политолог Корнилов назвал причину нежелания Киева выполнять Минские соглашения

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения невыполнимыми в данной редакции. Политолог Владимир Корнилов объяснил в комментарии ФАН, почему Киев отказывается выполнять договоренности.

По словам Ермака, нынешний Офис президента Украины не исключает, что Минские соглашения подписывались с пониманием, что выполнить их невозможно.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина (и президент много раз об этом говорил) сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — отметил Ермак.

Он добавил, что переговоры идут «очень медленно и сложно». Ключевую роль в решении конфликта на востоке Украины Ермак отвел США, а также Франции и Германии — участникам переговоров в «нормандском формате».

Владимир Корнилов напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о невыполнимости Минских соглашений.

«Этот вопрос Зеленский, заикаясь, поднимал на нормандской встрече в Париже. Тогда Владимир Путин ему объяснил, что вскрывать эти соглашения контрпродуктивно и невозможно. Каждая мелочь там продумана. Почему они подписали — это понятно, они этого не скрывают. Они прямо говорят, что подписывали под угрозой капитуляции. Теперь они вдруг начали рассказывать, что должны все уступить. Но с чего бы Донбассу уступать? Он что, проиграл какое-то сражение?» — удивился эксперт.

Политолог подчеркнул, что минские договоренности были компромиссом между Киевом и республиками Донбасса. Но сейчас Украина решила делать так, как выгодно ей, а не так, как прописано в соглашениях.

«Самое печальное, что другие участники нормандского формата — Франция и Германия, — видя эти заявления, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, продолжают заявлять, что Россия должна их выполнить, и накладывают санкции против России. О чем и говорил Василий Небензя (постоянный представитель России при ООН. — Прим. ФАН) в Совете Безопасности ООН, обвиняя Францию и Германию в том, что они пособничают военным преступлениям Киева», — добавил Корнилов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о нежелании Украины выполнять Минские соглашения. Она напомнила, что документ одобрил Совбез ООН. По его положениям, мир в Донбассе должен был воцариться уже к концу 2015 года, но договоренности не были реализованы.