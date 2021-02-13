Вассерман: Закон о митингах поможет родителям подростков сохранить семейный бюджет

Ужесточение наказаний за участие в незаконных митингах спасет и страну, и самих участников несанкционированных мероприятий. Таким мнением с ФАН поделился публицист, телеведущий, журналист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

Несколько дней назад Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, усиливающий административную ответственность за нарушения на несогласованных митингах. Депутаты решили увеличить денежные штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Теперь за первое нарушение можно лишиться четырех тысяч рублей, за повторное несоблюдение закона сумма гораздо значительнее — 20 тысяч. По старому законодательству административный штраф составлял от 500 рублей до одной тысячи.

Публицист Анатолий Вассерман оценил ужесточительную меру, назвав ее полезной для общества и страны.

«Начну со старинной шутки: если в сердце дверь закрыта, нужно в печень постучать. Что касается законодательства о митингах, то применительно к нему это означает, что люди, не считающие нужным соблюдать закон именно из-за его мягкости, получают, наконец, возможность изменить точку зрения. На мой взгляд, вполне полезно и для этих не совсем умных товарищей, и для страны в целом», — сказал он.

Теперь родители несовершеннолетних бунтарей дважды подумают о семейном бюджете, прежде чем пускать своих сыновей и дочерей на несанкционированные акции. Противоправное поведение теперь может влететь в копейку.

«Большая часть соучастников уличных безобразий — несовершеннолетние. Платить за эти самые уличные безобразия будут не столько они, сколько их родители. Во-первых, у родителей появится лишняя причина подумать о том, почему их дети плохо воспитаны и не понимают азы поведения в обществе. Во-вторых, родители могут найти более доходчивые, чем государство, способы объяснить своим детям, что они не правы», — объяснил Вассерман.

Телеведущий уверен, что ужесточение правил на митингах поспособствует тому, чтобы люди не губили свою жизнь.

«Полагаю, ужесточение наказаний действительно поможет самим участникам митингов не доводить себя до уголовных дел, а также поможет значительному числу людей прекратить вообще бегать под дудочку гамельнских крысоловов», — заключил Анатолий Александрович.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что молодежь ходит на митинги, не понимая истинных целей организаторов протестов, и посоветовал подросткам чаще влюбляться, а не противостоять. Его обращение прозвучало на встрече в Госдуме в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля.