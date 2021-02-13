Задержки в аэропорту, обрыв ЛЭП и сугробы в городах: что сейчас происходит в Крыму

В Крым пришло ожидаемое похолодание. В результате вторжения холодного арктического воздуха на полуострове температура опустилась ниже ноля, идет снег, на дорогах гололедица. Количество осадков удивляет даже бывалых крымчан.

Фотографиями снежных заносов и авто под сугробами уже поделились в Сети.

«Я, кажется, понимаю теперь жителей северных регионов, которые под снегом не могут найти свои авто. Если бы точно не знал, где поставил, не нашел бы», ― рассказал ФАН житель Симферополя.

В районе аэропорта в Симферополе выпало почти 20 сантиметров осадков. Из-за неблагоприятных погодных условий задерживается прибытие и вылет четырех самолетов. Улучшение погоды в воздушной гавани ожидают к середине дня.

На расчистку Симферополя вышли 250 сотрудников МБУ «Город» и 427 дворников управляющих компаний. Также в городе работает 10 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщают местные жители, дороги между городами, а также федеральная трасса «Таврида» уже очищены и посыпаны песком. В населенных пунктах коммунальные службы только начинают расчищать снег.

В Керчи сильный ветер повалил деревья. Жители улицы Розы Люксембург остались без Интернета. Сейчас коммунальщики убирают деревья. Также накануне из-за непогоды в Ялте произошел обрыв электропроводов, после чего несколько жилых домов и набережная города на несколько часов остались без света.

Согласно прогнозам крымских синоптиков, температура воздуха сегодня составит от –4 до –9 градусов, на ЮБК от –1 до –3, в горах ночью и днем от –12 до –15 градусов.

В МЧС предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением рекламных конструкций.

Также в ведомстве попросили граждан отказаться от выхода в море и прогулок по лесу, а также не находиться на береговой линии моря во время шторма.