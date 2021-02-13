Торжество свободы слова в цивилизованном мире. Колонка Голоса Мордора

Удивительные вещи творятся в «цивилизованном мире» со свободой слова. Просто праздник какой-то. Оказывается, одна из главных ценностей «свободного мира» очень неоднозначна и избирательна. И слово может быть свободно только в том случае, если оно целиком и полностью соответствует линии партии и правительства.

К примеру, новый член «свободного мира» — Украина. Член, конечно же, не полноценный — так, на птичьих правах, ей даже, как стране третьего мира, вакцину от коронавируса зажимают. Но Украине очень хочется соответствовать мировым демократическим стандартам, для этого она буквально выпрыгивает из штанов. В стране работали три достаточно популярных и востребованных оппозиционных телеканала. На этих каналах звучали самые разные точки зрения, порой полярно противоположные. Но президент Украины Зеленский в один прекрасный момент решил, что в стране вообще не может существовать никакого иного мнения, что оно крайне вредное, да и вообще российская пропаганда. И поэтому эти три канала попросту закрывают, убирают из эфира. Но и этого мало: украинские власти обращаются к руководству сервиса YouTube с требованием закрыть их и там.

Эти три телевизионных канала — с миллионными аудиториями. То есть миллионы людей лишены права узнать альтернативную точку зрения. А самое главное — закрытие этих трех телевизионных каналов весь «цивилизованный мир» встретил долгими и продолжительными аплодисментами, переходящими в бурные овации. Американцы, англичане, представители Евросоюза дружно похлопали Зеленского по плечику и сказали: «Зер гут, Вольдемар, зер гут!». Молодец, правильно борешься за свободу слова, затыкая неугодным рты. Но Украина — такая страна, где возможно вообще все, мы уже привыкли. А давайте глянем, как там со свободой слова в самих Европах.

Есть такая прекрасная прибалтийская страна — Латвия. Страна, безусловно, демократическая. Общечеловеческие ценности, «Ода к радости» и все такое. Красивое и блестящее. А вот под этими блестками… В общем, в Латвии пошли еще дальше Украины. Неудивительно, так как в Латвии демократия куда более продвинутая и зрелая. Латвийское правительство взяло и попросту… запретило все российские каналы. Пакетом. РТР запретили, потому что там «плохо говорят об Украине», НТВ и другие каналы — потому что «пропаганда». Но получилось совсем смешно, так как под запрет попали совершенно невинные каналы, где никакой политикой и не пахнет. Например, детские или кулинарные. Или канал кинокомедий. К слову, русскоязычных в Латвии живет огромное количество — исторически. И Латвия для них — такой же родной дом, как и для латышей. Но власти Латвии думают иначе. И запрещают русским и русскоязычным учиться на родном языке, а теперь — и смотреть телевидение. Останавливаться на этом латвийские политики не намерены. Ведь сейчас можно посмотреть российское ТВ в Интернете, а это неприемлемо, и уже поговаривают, что граждан Латвии будут штрафовать за просмотр российского телевидения. Как будут вычислять, кто смотрит, пока не ясно, но обязательно что-то придумают.

А «цивилизованный мир» все это молча одобряет. Нет, таких аплодисментов, как в адрес Украины, нет, но и осуждения тоже. Ну закрыли и закрыли. Внутреннее дело Латвии. И вдруг эти каналы на самом деле были опасны. Вполне вероятно, что на кулинарном канале показывали, как правильно готовить борщ, говоря при этом, что он русский, а вот это уже пропаганда, так как всему миру известно, что борщ — блюдо украинское.

Да что говорить, если в самих «оплотах демократии» творится такое… Про США и так все в курсе, там сейчас просто праздник демократии, который сопровождается массовыми репрессиями и затыканием ртов всем неугодным. Но это уже не новость, а вот Великобритания удивила. Не тем, что запретила на своей территории вещание китайского государственного канала, а тем, как отреагировала на то, что китайские власти в ответку запретили в Китае вещание канала BBC. Такой вой поднялся, изобилующий знакомыми штампами, мол, это борьба со свободой слова и все в этом роде, что даже как-то забываешь, что это именно Великобритания первой начала борьбу с китайскими СМИ.

Но вы не подумайте, все равно во всех этих странах абсолютная свобода слова. Как одна из главных общечеловеческих ценностей. Не вздумайте сомневаться, а то вас забанят в Facebook или Instagram. А я знаю одну страну, в которой никакой свободы слова нет, вообще там диктатура. Как вы, наверное, догадались, это Россия. Весь «цивилизованный мир» об этом в голос кричит. Да что там мир — в самой России тоже кричат всякие оппозиционные подпольщики, правда, почему-то имеющие СМИ практически федеральных масштабов. И целый ворох различных региональных. А кроме этого, в России, где «нет никакой свободы слова», почему-то спокойно работают русскоязычные редакции тех СМИ, которые в советское время называли змеиными голосами. Более того, у «Радио Свобода» на территории России есть куча региональных проектов, которые буквально пропитаны сепаратизмом, а если вы выпишите все их названия в столбик, то увидите те самые контуры, по которым эти замечательные персонажи мечтают расчленить Россию.

Нет, я не против свободы слова в России. Исключительно за. Но только так, чтобы, кроме России, она была и в остальном мире. Настоящая. Не выборочная — «для своих». Потому что, господа, получается некрасиво и очень смешно. Особенно тогда, когда вы пытаетесь оправдаться «борьбой с кремлевской пропагандой», когда вашу пропаганду в России никто и не думает запрещать.