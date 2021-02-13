Глава ПС Ливии Манфи подвергся травле в Сети со стороны «Братьев-мусульман»

Тобрук, 13 февраля. Новый председатель Президентского совета (ПС) Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи подвергся травле в Сети со стороны представителей запрещенной в РФ экстремистской организации «Братья-мусульмане»1, пишет Libya 24.

По данным издания, радикальные исламисты используют «электронную армию» для критики ряда ливийских деятелей, которые не разделяют их политических взглядов. В этот список попал и глава исполнительной власти североафриканского государства.

«Братья-мусульмане» усилили травлю Мухаммада Манфи после его встречи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Ар-Раджме. Беседа состоялась в рамках визита председателя ПС в Бенгази.

Граждане североафриканского государства связывают «истерию» джихадистов в социальных сетях с тем, что представители террористической организации проиграли во время голосования на Форуме политического диалога в Женеве. Им не удалось пробиться в ряды переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Россия поддержала избранную исполнительную власть Ливии. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил Мухаммада Юнис аль-Манфи посетить Москву.

1 Организация запрещена на территории РФ.