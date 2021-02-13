Топ-10 идей для оригинального свидания на День всех влюбленных

Приближается самый романтичный праздник в году — День святого Валентина. Наступило время задуматься не только о подарке любимому человеку, но и том, как провести этот день. Традиционно большинство пар ходят в ресторан, однако можно удивить вторую половинку оригинальным свиданием. Топ-10 идей на 14 февраля — в материале ФАН.

Ужин при свечах

Необычно провести День святого Валентина можно и дома, однако придется постараться создать романтическую атмосферу, чтобы праздник получился особенным. Для этого можно сменить сервировку стола, привычное освещение заменить на свечи и подать необычные блюда. Заняться подготовкой праздничного ужина можно самому и сделать сюрприз или разделить с любимым человеком приятные хлопоты.

Каток

В зимнее время года отличным вариантом для романтического свидания может стать поход на каток. Активный отдых не только подарит яркие эмоции, но и запомнится надолго. Лучшим завершением прогулки на свежем воздухе станет горячий чай или глинтвейн.

Повторить первое свидание

Для пар, которые вместе уже довольно долго, День святого Валентина — прекрасный способ вспомнить лучшие моменты в отношениях. Для этого можно повторить первое свидание и вновь пережить тот же трепет, что и при первой встрече.

Мастер-класс

День всех влюбленных — отличный повод вместе со своей второй половинкой научиться чему-то новому. Провести этот день можно на мастер-классе по танцам, рисованию, лепке или йоге. Совместное хобби позволит порадоваться успехам любимого человека или посмеяться над неудачами.

Отель

Для того, чтобы сменить обстановку, вовсе не нужно отправляться в путешествие в другие страны. День всех влюбленных можно провести в отеле в своем же городе. Маленькое приключение позволит разнообразить будни и уделить любимому человеку достаточно времени.

СПА

Совместный массаж и парения не только позволят провести время вместе и разделить приятные впечатления, но и будут полезны для здоровья. Большинство СПА-комплексов готовят к 14 февраля специальные программы для влюбленных, поэтому выбрать подходящее предложение не составит труда.

Прогулка на лошадях

Праздник можно провести за городом на свежем воздухе и устроить необычное свидание — прогулку на лошадях. Такой сюрприз вряд ли оставит кого равнодушным, он запомнится надолго. Однако стоит заранее позаботиться о теплых вещах, чтобы свидание не омрачилось простудой.

Путешествие

Доказано, что путешествующие вместе пары реже ссорятся. Поездка — это не только общие яркие эмоции, но и совместное планирование и выход из зоны комфорта. При этом путешествие не обязательно должно быть дорогостоящим и продолжительным. На День святого Валентина можно выбраться на пару дней в другой город или отправиться на природу.

Полет над городом

Свидание в небе ― романтичный подарок для любимого человека. Полет позволит полюбоваться захватывающими видами города и точно запомнится надолго.

Серфинг

Попробовать покорить волну можно и в зимнее время года — для этого есть крытые бассейны с искусственными волнами. Даже если вы никогда не стояли на серфе, опытные инструкторы смогут научить ловить волну. И кто знает, может, необычное свидание поможет найти влюбленным общее хобби.