Музыкальный критик Соседов о государственной награде ЮрКиссу: Кто это?

Москва, 13 февраля. Вчера, 12 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о награждении российского поп-исполнителя 23-летнего Юрия Киселева, известного по псевдониму ЮрКисс, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Документ размещен на сайте Кремля, в нем указаны заслуги исполнителя — большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетняя плодотворная деятельность.

В Сети разгорелась нешуточная дискуссия, поскольку творчество юного поп-певца оказалось недостаточно популярным. На его аккаунте в Instagram люди активно комментируют данную новость.

«Откуда многолетний вклад? Позор!» — возмущаются пользователи Сети.

Корреспондент ФАН узнал мнение по этому поводу российского музыкального критика Сергея Соседова.

«Я не знаю, кто такой ЮрКисс, никогда не слышал его голоса. Очень странно — в 23 года получать такие награды. Президенту виднее, конечно, за какие заслуги он пожаловал орден этому исполнителю», — недоумевает критик.

Соседов объяснил, странность заключается в том, что никому не известно, какие вклады ЮрКисс внес в искусство России.