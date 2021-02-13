Елена Панина: Германия должна немедленно возвратить русских детей в семью

Времена, когда Россия могла считать себя частью общей европейской цивилизации, закончились. История с изъятием троих несовершеннолетних детей из проживавшей в Берлине семьи российских граждан доказывает это со всей очевидностью. Жить в Германии становится все более рискованно. Немецкое общество, особенно германская ювенальная юстиция, не просто утратило адекватность, оно все чаще прибегает к откровенному терроризму, не скрывая политической подоплеки происходящего.

В берлинскую квартиру давно и совершенно легально жившей в Германии четы Юлии и Евгения Зайберт ворвалась полиция. Именно ворвалась, жестко, словно на тайную базу радикальных террористов. И без малейших на то официальных юридических оснований забрала троих малолетних детей.

История началась чуть больше года назад, когда, как выяснилось, частенько выпивавший сосед написал в местную ювенальную юстицию ложный донос о якобы творящихся у Зайберт безобразиях и жестоком обращении с детьми. В Jugendamt (Югендамт), в ведомстве по делам молодежи в Германии (представители немецкой ювенальной юстиции), тут же объявили детей умственно неполноценными и назначили принудительную амбулаторную психологическую помощь. Оказывать ее приходили то психолог турецкого происхождения, то русскоговорящий немец явно нетрадиционной сексуальной ориентации. А чтобы отец детей им не препятствовал, ему запретили при этом присутствовать, вынудив уходить из дома «пока детям оказывалась помощь». Попытки обжаловать действия Jugendamt обернулась началом процесса по лишению четы Зайберт родительских прав.

А когда супруги поняли всю чудовищность происходящего и решили как можно быстрее вернуться в Россию, в их дом и ворвалась полиция, избившая Евгения Зайберта и крайне жестко действовавшая по отношению к Юлии. Один из полицейских при этом произнес:

«К Путину собрались? Это вам за Навального».

Чудовищность произошедшего заключается в том, что Зайберты — граждане России. Их старшая дочь Василиса, 2014 года рождения, тоже россиянка, а свидетельства о рождении Николая (2016 год рождения) и Анны (2019 год рождения) заверены российским консульством. Таким образом, немецкие власти варварским образом отобрали российских детей у российской семьи. Более того, родителям теперь еще инкриминируется сопротивление полиции.

Тем самым Германия дает понять, что в отношении наших граждан справедливых решений и действий не будет. С этого момента аналогичным образом может оказаться разрушенной жизнь любой российской семьи, проживающей в ФРГ. При полном попустительстве немецкого гражданского общества, местных правозащитных организаций и даже официальных властей страны. Стоит ли продолжать там жить — вопрос становится предельно актуальным для каждого «уехавшего за лучшей жизнью».

В свою очередь, Россия также обязана занять жесткую позицию как по отношению к ситуации вокруг Зайбертов в Берлине, так и к Германии в целом. Нам вряд ли надо копировать безобразия Югендамт по отношению к семьям проживающих в России немецких журналистов, сотрудников торговых представительств, государственных или частных компаний, как это рекомендуют некоторые горячие головы. А вот взять на вооружение «индийский опыт» следует вполне.

Нечто похожее допустили власти Норвегии по отношению к семье, приехавшей в страну из Индии. Отчаявшись добиться справедливости на месте, семья обратилась за помощью к президенту Индии, который в качестве ответной меры распорядился закрыть торговое представительство «Норд Телеком» в Дели. Через 48 часов дети были доставлены спецбортом в столицу Индии и возвращены родителям.

Совершенно очевидно, что без жесткого ответа Москвы на случившееся Россия вряд ли может претендовать на сохранение уважения к себе и своим гражданам. А это одна из ключевых задач государства.