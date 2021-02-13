Прокуратура помогла медикам в Дагестане получить выплаты за работу с COVID-больными

Махачкала, 13 февраля. После вмешательства прокуратуры Дагестана в 2020 году до медиков, работающих с COVID-больными пациентами, было доведено более 23 миллионов рублей стимулирующих выплат. Как сообщили ФАН в надзорном органе, всего были восстановлены трудовые права свыше тысячи работников лечебных учреждений.

«После вмешательства прокуроров 1283 работникам учреждений здравоохранения, задействованных в оказании медицинской помощи больным коронавирусом, произведены выплаты стимулирующего характера на общую сумму более 23 миллионов рублей», — отметили в республиканской прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в течение прошлого года сотрудники также регулярно проверяли оснащенность лечебных учреждений средствами защиты и своевременность заключения госконтрактов для закупки лекарственных препаратов и медоборудования.

Ежемесячные стимулирующие выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, были установлены по инициативе президента России Владимира Путина весной 2020 года. Власти определили, что врачи должны получать по 80 тысяч рублей, медицинский персонал среднего звена — по 50 тысяч рублей, младшего звена — по 25 тысяч рублей.

Осенью главой государства было принято решение выплачивать им дополнительные деньги за каждую смену. Начиная с 1 ноября 2020 года, и в течение всего 2021 года за каждую рабочую смену медики должны получать 2430 рублей, медсестры и фельдшеры — 600 рублей. При этом для медиков в стационарах предусмотрено по 3880 рублей, медсестрам — по 2430 рублей, младшему медперсоналу — по 1215 рублей. Водители машин скорой помощи и члены экипажей санавиации получают по 1215 рублей за смену. В дни новогодних праздников эти выплаты были удвоены.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане смертность от коронавируса выросла до 4,4%. Главный внештатный пульмонолог Минздрава республики Кубатай Масуев объяснял это большим количеством долгожителей в регионе и поздним обращением инфицированных за медицинской помощью.