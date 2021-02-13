Физкульт-привет: когда и зачем появилась «Лыжня России»

Сегодня, 13 февраля, по всей России проходит главный зимний спортивный праздник — «Лыжня России». Сотни тысяч поклонников здорового образа жизни выйдут на самую масштабную лыжную гонку, чтобы выявить лучших, проверить свою выносливость, получить колоссальное удовольствие от мягкого скольжения по снегу и времяпрепровождения с семьей — цели у каждого свои. В «Лыжне России» ежегодно принимают участие как профессиональные атлеты, так и любители, как возрастные лыжники, так и начинающие юные спортсмены, как артисты, так и видные политические деятели. Россия — зимняя страна, а лыжные гонки у нас — один из популярнейших видов спорта, который приносит награды на мировых первенствах и Олимпийских играх.

История праздника

Самая массовая лыжная гонка в России проходит уже на протяжении почти 40 лет. Первая «Лыжня России» состоялась в 1982 году. Годом ранее вышло постановление ЦК КПСС «О дальнейшем развитии массовой физической культуры и спорта в СССР». Были приняты задачи развивать в стране массовый лыжный спорт. Идею проведения раз в год масштабной лыжной гонки взяли на вооружение у стран Северной Европы. Первая «Лыжня России» была настоящим марафоном на выживание — 60 километров могли бежать только совершеннолетние и идеально подготовленные атлеты. В ней приняли участие более трех тысяч спортсменов, из них менее половины смогли добраться до финиша. Через год добавилась дистанция протяженностью 30 километров — руководство спорткомитета и оргкомитет мотивировали это тем, что не все лыжники могут пройти марафон.

В наши дни две самые популярные дистанции — пять и десять километров, дистанция для лыжников-любителей — два километра, самые маленькие участники, только-только начинающие познавать всю прелесть этого вида спорта, проходят 500 метров.

Главная цель массового соревнования — привлечь взрослых, молодежь и детей к регулярным занятиям лыжным спортом, а также способствовать развитию и пропаганде физической культуры и спорта среди населения.

Массовость

В первой гонке в 1982 году приняли участие чуть более трех тысяч человек. В 2000 году на старт вышли 13 тысяч человек. В 2000-х массовое лыжное соревнование с каждым годом набирало все большую популярность. В 2004 году с изменением формата «Лыжни России», которая теперь проходила не только в Московской области, но и еще в пяти городах России, на лыжню вышли около 100 тысяч человек. В 2005 году к акции подключились уже 35 городов и 280 тысяч поклонников лыж, в 2006 году — 45 городов и 400 тысяч участников. В 2020-м «Лыжня России» прошла в 42 регионах, на лыжи встали свыше 800 тысяч человек. Традиционно наиболее массово эти соревнования проводятся в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Красноярском крае, Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

«Лыжня России — 2021»

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную коронавирусом, массовая гонка все-таки состоится. Участие в «Лыжне России» бесплатное, но абсолютно каждый должен пройти комиссию по допуску к старту, чтобы определиться с дистанцией. Самым быстрым лыжникам в каждом регионе Министерство спорта Российской Федерации вручит медали, грамоты и памятные призы. Победителей и призеров определят в разных возрастных группах. При регистрации каждому поклоннику лыжных гонок подарят сувенирную продукцию «Лыжни России — 2021»: шапочку и стартовый биб (нагрудную майку с номером). Праздник будет сопровождаться концертами, конкурсами, фотозонами. В регионах на площадках будет организовано горячее питание. Результаты массовой гонки будут опубликованы на официальных сайтах местных спортивных ведомств в течение недели после старта.

Ранее Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе рассказала, под каким флагом на чемпионатах мира в 2021 году будут выступать лишенные возможности представлять Россию из-за допингового скандала спортсмены. Речь идет о сборных по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.