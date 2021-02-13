Президент Теббун вернулся в Алжир после лечения в Германии

Алжир, 13 февраля. Президент Абдельмаджид Теббун вернулся в страну после месяца лечения в Германии, пишет французское издание RFI.

Накануне самолет с главой государства приземлился в военном аэропорту Буфарик. Его встретили премьер-министр Абдельазиз Джерад, начальник Генштаба Саид Чанегрих и журналисты общественного телевидения TVA3.

Во время приветственной речи Абдельмаджид Теббун в первую очередь поблагодарил немецких врачей из больницы Кельна, которые «поставили его на ноги». Также президент выразил благодарность народу Алжира за оказанную поддержку, пока он находился на лечении в Европе.

Глава государства добавил, что чувствует себя хорошо и намерен незамедлительно приступить к исполнению должностных обязанностей. На повестке дня — обсуждение вопросов по новому закону «О выборах», возможные перестановки в кабинете министров и решение социально-экономического кризиса.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что длительное медицинское лечение Теббуна в Германии вызвало множество слухов и вопросов о его здоровье и способности управлять страной. Представители народного движения «Хирак» устраивали мирные демонстрации с требованием улучшить условия жизни простых граждан.