Вероятный отец брошенных в лесу детей высказался о поступке россиянки

Москва, 13 февраля. Телеведущий и ювелир Илья Клюев прокомментировал поступок знакомой, которая оставила своих детей раздетыми на 15-градусном морозе в лесу в Новой Москве.

Клюев, признавшийся в личном знакомстве с преступницей, добавил, что хотел навестить детей в больнице, однако не смог к ним попасть. Врачи сведений о состоянии детей не сообщили.

«Это дикая ситуация, совершенно непонятная. Так человек знакомый, такое происходит, конечно, как это можно объяснить. Не знаю, будем разбираться. Детей, конечно, не оставим», — выразился мужчина.

Напомним, что в Новой Москве женщина планировала убить трех своих детей. Раздев их догола в минусовую температуру, она бросила их в лесу. По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, детей доставали с разными степенями обморожения в больницу. Преступницу проверяют на признаки вменяемости. Клюев сказал, что был в ужасе, когда услышал о происшествии.

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