Мария Порошина впервые показала двухлетнего сына

Москва, 13 февраля. Актриса и многодетная мать Мария Порошина впервые опубликовала в соцсети Instagram фотографию с младшим ребенком. Поклонники артистки гадают, кто может оказаться его отцом.

Трогательный семейный снимок Порошина, судя по всему, сделала на пятилетии младшей дочери. Младшему сыну, по ее словам, всего два годика.

«Когда сестре — пять, а тебе только два!» — подписала фотографию звезда.

Публикация уже набрала почти 19 тысяч лайков и более ста комментариев. Многие подписчики поздравляют дочь артистки с пятилетием и отмечают, что ее младший сын растет настоящим крепышом.

«С днем рождения, Глашеньку!», «Малыш — крепыш, мамина радость! Счастья и благополучия вашей семье, Мария!», «О какая прелесть! Большой малыш», «Деткам здоровья! А маме терпения!», — писали поклонники.

Недавно стало известно, что отец единственного сына Порошиной далек от шоу-бизнеса и живет за границей. Долгое время поклонники считали, что артистка встречается с актером Ярославом Бойко, однако она опровергла эти слухи.

Порошина в одиночку воспитывает пятерых детей. Первую дочь она родила в 1996 году от актера Гоши Куценко. Отцом трех других дочерей актрисы стал артист Илья Древнов.

Ранее сообщалось, что Порошина станет одной из главных героинь в девятом сезоне сериала «Склифосовский», в котором играет Аверин. Как стало известно, актриса исполнит роль нового члена медицинской бригады. Съемки уже стартовали в Москве, а сейчас зрители с нетерпением ждут восьмой сезон полюбившегося сериала.