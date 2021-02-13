Россиянам рассказали, как правильно жаловаться на телефонного мошенника

Москва, 13 февраля. Избежав телефонного мошенничества, можно помочь другим не стать жертвами обмана. Как правильно это сделать, рассказал эксперт Виктор Достов.

Существует мнение, что, если «украсть» у телефонного злоумышленника время, поговорив с ним, то у него будет меньше возможностей дозвониться до кого-то еще. Но проверить это сложно, поэтому лучше прибегнуть к другим способам, пояснил специалист в разговоре с РИА Новости.

Обезопасить себя от мошенничества нужно как можно скорее, положив трубку. Затем стоит обратиться в банк или к сотовому оператору.

«Первое – позвонить на горячую линию своего банка и сообщить номер, с которого поступил звонок. Некоторые банки передают эти сведения мобильным операторам для проведения проверки. Второй шаг – обратиться к оператору сотовой связи напрямую, через сайт или приложение», — рассказал эксперт.

В случае контакта с мошенниками оправданным будет и обращение в полицию, так как произошло покушение на кражу денег. Также можно пометить мошеннический номер как подозрительный в специальных программах, определяющих абонентов. Остальные пользователи будут предупреждены, подытожил Достов.

Мошенников может интересовать не только информация о банковской карте, но и личные данные человека. Россиянам рассказали, как данные могут утечь со смартфона.