Режиссер Мартен Бурбулон снимет две части новых «Трех мушкетеров»

Париж, 13 февраля. Предстоящим летом стартуют съемки новой экранизации «Трех мушкетеров». Уже объявлен актерский состав.

Сегодня проект киноленты находится на стадии препродакшена, пишет Variety. Создатели картины рассказали, что участие в съемках будут принимать, например, Франсуа Сивиль в роли д’Артаньяна. Ева Грин станет Миледи, а Венсан Кассель – Атосом.

Фильм будет состоять из двух частей. Съемки обойдутся минимум в 60 миллионов евро. Режиссировать ленту будет Мартен Бурбулон.

Недавно россияне назвали фильм «Джентльмены» лучшей картиной 2020 года. Криминальная комедия вышла в российский прокат в феврале прошлого года. Главные роли исполнили Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант и Мишель Докери.