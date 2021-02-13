Обвиняемый в преступлении 10-летней давности россиянин экстрадирован из Индии

Москва, 13 февраля. Обвиняемый в совершении преступлении десятилетней давности россиянин экстрадирован из Индии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Компетентные органы Индии по требованию ГП экстрадировали в Россию Петра Шалагинова. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2011 года Шалагинов приобрел марихуану в особо крупном размере без цели сбыта. Наркотическое вещество он хранил по месту своего проживания в Москве, сообщается в Telegram-канале ГП.

Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. Вскоре его объявили в международный розыск.

Генеральная прокуратура РФ в июне в 2018 года в связи с задержанием Шалагинова на территории Индии направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В сопровождении спецконвоя мужчину доставили в Москву.

Федеральное агентство новостей в декабре сообщало, что Канада отказалась комментировать запрос РФ об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендера. СКР сообщает, что он причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области.