Анна Большова перестала общаться с матерью на 20 лет после развода с братом

Москва, 13 февраля. Известная по ролям в сериалах «Остановка по требованию», «Сваха», «Ермоловы» Анна Большова пережила предательство родной матери, развод с братом и травлю СМИ.

Анна родилась в семье ученого Леонида Большова и врача Натальи Михайловны. Когда брак ее родителей распался, отец женился во второй раз на коллеге Анне Евгеньевне, у которой уже был сын Антон Канаев. Именно за этого молодого человека и вышла замуж Большова, чем спровоцировала бурную реакцию в СМИ.

«Кровных связей нет, он стал моим первым мужем, прожили вместе несколько лет. Поженились, как только ему исполнилось 18. Он на семь лет младше», — рассказывала актриса.

Однако брак распался после того, как Канаев изменил супруге. Анна сохранила близкие отношения с мачехой, девушка называет ее второй мамой. Ее кровная мать не смогла пережить свадьбу экс-супруга с другой женщиной и стала распускать слухи, что Анна Евгеньевна якобы является главой секты и увела у нее мужа.

«Это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены», — вспоминает Большова.

Историю подхватили СМИ, а Наталья Михайловна выступала в качестве первоисточника и, по словам актрисы, дезинформировала общество. В результате мать и дочь не общаются уже больше 20 лет.

Скандал с сектой и травля в СМИ обернулась проблемами в карьере для Большовой. Режиссеры и не хотели связываться с актрисой с такой репутацией, сообщает «Комсомольская правда».

Спустя некоторое время Большова вышла замуж за художника Александра Макаренко, в их браке родился сын Даниил. Впоследствии пара развелась, но сохранила хорошие отношения ради ребенка.

Невестка певицы Кристины Орбакайте ранее оголила грудь на видео для соцсетей. Девушка вышла замуж за Никиту Преснякова в 2017 году.