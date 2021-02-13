Омбудсмен отчитался о числе доносов украинцев против русскоязычных

Киев, 13 февраля. Граждане Украины подали 605 доносов и жалоб за несоблюдение языкового закона. Его приняли с целью украинизации сферы обслуживания.

Об этом рассказал глава аппарата уполномоченного по защите государственного языка Украины Тарас Креминя у себя на странице в Facebook. Он отметил, что больше всего жалоб поступало из Киева и Киевской области — 276.

«В восточных, южных и западных областей Украины – незначительное количество возможных нарушений (например, Луганская область — 7, Николаевская — 6, Донецк — 4, Тернопольская — 4, Херсонская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая по 2 обращения)», — добавил он.

Согласно информации, которой владеет чиновник, большее количество доносов (281) связаны с отсутствием на интернет-сайтах украинского языка. 126 человек пожаловались на нарушение их прав, которые связаны с использованием государственного языка в сфере обслуживания.

Русскоязычное население Украины начало набирать силу и перестало бояться. Об этом ФАН рассказал член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров