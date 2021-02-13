Нутрициолог предупредила об опасности «жестких» диет

Москва, 13 февраля. Прежде чем сесть на любую диету, необходимо знать и понимать, что происходит с организмом.

Диета является специфическим питанием. О популярных и вредных диетах, а также их влиянии на здоровье рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT.

Прежде чем сесть на диету, необходимо пройти обследование. Как минимум, нужно сдать анализы и сходить к терапевту. Противопоказанием для каких-то конкретных диет могут являться воспалительные процессы, заболевания ЖКТ, при которых нельзя голодать длительное время.

«Плюс после перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов», — отметила Писарева, говоря о голодании.

Монодиеты могут ослабить организм, так как во время питания одним продуктом, происходит дефицит нужных витаминов и микроэлементов. По итогу человеку не хватает энергии, и он начинает болеть. Детокс также вреден, так как в желудок попадают размешанные овощи, которые очень часты несовместимы, и он не тратит энергии на переваривание.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала бесполезной диету со свежевыжатыми соками. Свежевыжатые соки лишены пищевой клетчатки, которая исчезает в процессе приготовления напитка. Именно она отвечает за чувство насыщения организма и улучшает пищеварение.