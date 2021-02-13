Офтальмолог рассказал о пагубном влиянии стресса на глаза

Москва, 13 февраля. Подавление негативных эмоций ведет к накоплению стресса в организме, что сказывается на здоровье, включая зрительную систему. Об этом заявил офтальмолог Игорь Азнаурян.

В нервном состоянии у человека может начать двоиться перед глазами, появляется беспричинное ощущение рези или все вокруг расплывается. Подобные симптомы могут говорить не только о соринке, но и о возбуждении нервных рецепторов, предупредил эксперт в эфире радио Sputnik.

В случае возникновения проблем с глазами, стоит обратиться к специалисту. Необязательно справляться с этим медикаментозным способом. Невролог также может порекомендовать снять стресс с помощью активного движения, например ходьбы по три-четыре километра в день.

Свое состояние можно облегчить и в момент появления симптомов. Для этого офтальмолог советует выключить свет в комнате, закрыть глаза, попытаться представить интенсивный черный цвет и увидеть пелену. Подобная медитация в течение двух-четырех минут поможет в борьбе со стрессом и дискомфортом в глазах.

Внимательный подбор продуктов и их правильное приготовление может защитить от многих болезней и продлить жизнь. Подробнее об этом ранее рассказал врач Амир Кхан.