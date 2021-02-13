Аргентинские палеонтологи обнаружили новый вид древней рептилии

Буэнос-Айрес, 13 февраля. Палеонтологи обнаружили неизвестный науке вид рептилий, живший 230 миллионов лет назад на территории провинции Ла-Риоха на западе Аргентины.

Находку собирали по частям в течение последних 10 лет. Среди останков — найденные в национальном парке Талампайя череп, челюсть, позвонки хвоста и другие части скелета, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

«Исследователи обнаружили новый вид ринхозавров — четвероногих травоядных животных длиной около трех метров, которые жили вместе с первыми динозаврами», — рассказали авторы сообщения.

Рептилия, как и ее современники, прижималась нижней частью туловища к земле. Подвижные конечности располагались по бокам. Также животное имело внушительный костяной клюв.

Недавно ученый объяснил, почему так важно обнаружить животное-хозяина коронавирусной инфекции. Как сообщает ФАН, по словам эпидемиолога, тогда у человечества есть возможность подготовиться к повторному проникновению вируса в мир людей и принять все необходимые меры безопасности.

Британские археологи ранее предположили, каким образом был построен знаменитый Стоунхендж, информирует телеканал «360».