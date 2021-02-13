Кейт Уинслет выручила молодую коллегу на съемках постельной сцены

Лос-Анджелес, 13 февраля. Британская актриса Кейт Уинслет рассказала, как выручила молодую коллегу Ангури Райс на съемках секс-сцены в автомобиле.

Звезда «Титаника» рассказала, что решила поддержать 20-летнюю Райс на съемочной площадке сериала «Кобыла Исттауна». Эпизод с участием Райс и другим актером не подразумевал наготы, поэтому координатор по интимным сценам отсутствовал. Обычно комфорт на киноплощадке во время съемок сцен сексуального характера обеспечивает именно он. Поделилась звезда воспоминаниями с ведущей подкаста How I Found My Voice Самирой Ахмед.

«Тогда я почувствовала, что она нервничает, и я сказала ей: «Я буду рядом», — рассказала 45-летняя артистка.

Уинслет знала, что актерам будет легче, если рядом окажется человек, который проконтролирует процесс. Сцену снимали в автомобиле, поэтому звезде пришлось расположиться там, где она не рисковала попасть в объектив камеры. Таким образом, артистка оказалась в багажнике машины.

Осенью Уинслет превзошла рекорд американского коллеги Тома Круза по проведенному под водой времени на съемочной площадке. Во время съемок второй части фильма «Аватар» артистка сумела задержать под водой дыхание на семь минут 14 секунд, что больше рекорда Тома Круза на 74 секунды.