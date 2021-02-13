Ватикан указал на сходство пандемии коронавируса со скитаниями по пустыне

Ватикан, 13 февраля. Пандемия коронавируса поражает многих людей и христиан, словно затянувшийся Великий пост, заявил глава Папского совета по содействию христианскому единству, кардинал Курт Кох.

У пандемии есть сходство с 40 годами странствия Израиля по пустыне, когда евреи проходили через серьезные опасности и не могли найти верную дорогу, пояснил Кох.

Нынешние события заставляют человечество по-новому вернуться «во времена пустыни» и пережить те же реакции, с какими столкнулся израильский народ. Кох призвал надеяться и молиться, передает телеканал «360».

«Пандемия призывает нас взглянуть на жизнь и веру другими глазами и многому научиться», — заключил он.

Биолог ранее попросила прошедших через вакцинацию от коронавируса граждан не отказываться от ношения защитных масок. После прививки человек все равно может оставаться переносчиком COVID-19.