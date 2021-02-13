Звезда сериала «Деффчонки» рассказала о своем состоянии после ДТП

Москва, 13 февраля. Звезда сериала «Деффчонки», находящаяся на последних месяцах беременности, российская актриса Галина Боб попала в аварию в столице. Об этом артистка рассказала в сторис Instagram.

Подписчикам 36-летняя звезда сообщила, что с бабушкой ехала на машине к стоматологу. Автомобиль Галины Боб двигался в среднем ряду трассы, когда в него сбоку врезалась другая машина.

«Вдруг вижу, что слева на меня вертолетом летит машина. Я как могла вывернула. Слава богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю», — рассказала Боб.

Со слезами на глазах звезда призналась, что ее трясет из-за произошедшего. Актриса отметила, что на том же месте через некоторое время произошло более серьезное ДТП. В обоих случаях причиной аварий стали сильный снегопад, считает артистка.

В конце декабря Галину Боб госпитализировали из-за проблем со спиной. Галина Боб ожидает появления третьего малыша — у нее уже подрастают два сына от режиссера Сергея Корягина.