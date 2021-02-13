Невестка Орбакайте ненароком оголила грудь в видео для соцсетей

Москва, 13 февраля. Жена Никиты Преснякова Алена Краснова опубликовала провокационный ролик в сторис в Instagram, засветив грудь. Невестка Кристины Орбакайте не стала удалять откровенное видео.

Краснова перед фотосессией в белье решила записать видео в зеркало в джинсах и коротком топе, который едва прикрывает грудь. В движении топ обнажил ее грудь, однако это нисколько не смутило девушку.

Никита Пресняков до женитьбы встречался с Аидой Калиевой, с которой прожил четыре года. Спустя три года после расставания он женился на Красновой. Девушка родом из семьи бизнесмена Бориса Краснова, увлекалась гимнастикой, музыкой, после обучения в частной школе поступила в Президентскую академию РАНХиГС.

Краснова и Пресняков стали встречаться, когда ей было еще 17 лет. По слухам, против их брака выступала Орбакайте, которой не нравилась шестилетняя разница в возрасте влюбленных. Однако свадьба все же состоялась и была пышной с гостями из российского шоу-бизнеса. На свадьбу знаменитые родственники Преснякова подарили паре элитное жилье на Лубянке.

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