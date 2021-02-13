Певица Зара едва не потеряла 1,6 млн рублей за использование собственных фото

Санкт-Петербург, 13 февраля. Петроградский районный суд Петербурга обязал певицу Зару заплатить 1,6 млн рублей за использование своих же фото, сделанных французским фотографом Шовеном Франсуа Режи Дионисом.

Фотограф подал в суд на певицу за то, что она использовала кадры с фотосессии для обложки журнала Cosmopolitan на своем сайте, YouTube-канале, в Instagram и рекламной афише. Съемка проходила в 2017 году, а иск Дионис подал в 2020 году, уточнила PR-директор певицы Нина Пономарева в интервью 5-tv.ru.

«В разгар пандемии истец потребовал порядка 1,6 млн рублей за нарушение его авторских прав и 100 тыс. рублей компенсации морального вреда после того, как увидел размещенные фотографии в социальных сетях артистки, а также на гастрольных афишах», — рассказала она.

Зара выступала в качестве истца в суде, но узнала об этом она уже после заседания, так как не получала извещение. До суда Дионис не выдвигал никаких претензий в адрес певицы. Зара решила обжаловать вынесенное районным судом Петербурга решение в вышестоящем суде.

В январе 2021 года городской суд отменил решение районного и отказал фотографу в удовлетворении исковых требований. По словам Пономаревой, Зара выкупила все кадры с фотосессии для журнала еще после съемок и имела право их использовать в своих целях, передает телеканал «360».

Певица Лолита ранее заняла сторону Иосифа Пригожина в конфликте с музыкантом Сергеем Шнуровым, который посмеялся над жалобами продюсера на безденежье артистов.