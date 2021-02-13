Должники по валютным кредитам из Украины могут лишиться жилья в 2021 году

Киев, 13 февраля. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о скором окончании моратория на отчуждение ипотечного жилья у валютных должников, которое наступит 21 апреля 2021 года.

В стране большая прослойка людей, которые взяли валютные кредиты в начале или середине 2000-х годов, сообщил Прозоров на Telegram-канале.

«В те времена, которые сейчас на Украине принято называть «злочинними», граждане спокойно себе брали валютные кредиты на покупку жилья», — объяснил подполковник.

Часть украинцев успели рассчитаться с долгами и успешно живут на своей жилплощади, однако тех, кто не успел сделать это до 2014 года, настигла большая финансовая проблема — курс доллара и евро значительно подрос, в то время как зарплаты упали. Для поддержки населения, которое оказалось в этой яме, был введен мораторий. Теперь для того, чтобы львиная доля украинцев не оказалась на улице, властям страны необходимо продлить его еще раз.

«Мы все прекрасно осознаем, что в нынешней Украине никто не будет обеспокоен судьбой собственных граждан, которых коллекторы и исполнительная служба будут выбрасывать из своих квартир», — заметил Прозоров.

Недавно Государственная авиационная служба Украины запретила полеты новейшим самолетам Ан-132D и Ан-178 и исключила их из государственного реестра. Как сообщил ФАН, причиной такого решения стало отсутствие сертификатов на годность к полету.