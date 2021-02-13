Офис Зеленского заявил, что США играют ключевую роль в решении конфликта на Донбассе

Киев, 13 февраля. США будут играть ключевую роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

В Киеве отвели США главную роль в прекращении вооруженного конфликта на Донбассе, так как Вашингтон является стратегическим партнером Украины. Об этом рассказал руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

«США, как стратегический партнер Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта», — заявил Ермак.

По его словам, Киев делает все возможное для выполнения принципов, заложенных в Минских соглашениях. Он отметил прогресс в переговорах, несмотря на их сложность, а также подчеркнул важность присутствия в Донбассе представителей Франции, Германии, США, Великобритании, Швеции и Канады.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о нежелании Украины выполнять Минские соглашения. Она напомнила, что документ одобрил Совбез ООН. По его положениям, мир в Донбассе должен был воцариться уже к концу 2015 года. Но договоренности не были реализованы.