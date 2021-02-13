Украинская авиационная служба запретила летать двум новейшим самолетам

Киев, 13 февраля. Украинская государственная авиаслужба запретила двум новейшим самолётам Ан-132D и Ан-178 подниматься в воздух.

Модели, как пишет РИА Новости, были исключены из государственного реестра гражданских самолетов. Дело в том, что воздушные суда не имели сертификата летной годности на протяжении двух лет.

Также авиационная служба Украины не смогла оценить и их летную годность из-за отсутствия доступа к самолетам. В общей сложности в списке оказались около 50 разных воздушных судов.

Недавно российские военные провели учения вблизи от ключевой базы НАТО в Исландии. Американские эксперты отметили, что российские Ту-160 пролетели по маршруту, который может оказаться крайне значимым в военное время. Крылатые машины не имеют противокорабельных ракет, их потенциальные цели находятся на суше. В случае конфликта с НАТО бомбардировщики будут атаковать командные центры, авиабазы ​​и порты.