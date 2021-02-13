Новый премьер Марио Драги сформировал правительство Италии

Рим, 13 февраля. Новый премьер-министр Италии, экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги объявил состав своего правительства.

В новом кабинете свои портфели сохранили некоторые министры из прошлого правительства. В том числе при должностях останутся главы МИД и МВД Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе, глава Минкультуры Дарио Франческини, глава Минздрава Роберто Сперанца и министр обороны Лоренцо Гуэрини, сообщает RT.

Министром экономики станет Даниэле Франко, министром экономического развития — Джанфранко Джорджетти. Экс-глава Конституционного суда Италии Марта Картабия возглавила Минюст.

Без портфеля в новый кабинет вошли три видных члена партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия»: Ренато Брунетта, Мария Стелла Джельмини и Мара Карфанья.

Ранее сообщалось, что Джузеппе Конте планирует оставить пост премьер-министра Италии из-за кризиса, который начался в стране. После официального заявления на заседании премьер-министр должен подать официальное прошение президенту.