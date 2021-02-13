Защита Трампа не ответила на вопрос об исходе президентских выборов в США

Вашингтон, 13 февраля. Защита экс-президента США Дональда Трампа сочла неуместным вопрос об исходе состоявшихся в ноябре прошлого года президентских выборов на процессе по импичменту в Сенате.

«Правы ли обвинители, утверждая, что Трамп лгал? Как по вашему мнению, Трамп действительно выиграл выборы?» — спросил сторону защиты один из сенаторов.

Адвокат Трампа Майкл ван дер Вин в ответ заявил, что к процессу его мнение отношения не имеет. Юрист заявил, что значение имеет подстрекали ли к насилию или беспорядкам слова Трампа. На этот вопрос он ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что адвокаты Трампа намерены изложить свои доводы в Сенате Конгресса США за один день. В резолюции по формату процедуры импичмента каждой из сторон дается на выступление по 16 часов, то есть не более восьми часов в день.