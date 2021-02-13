Россиянам рассказали, как бороться с оформленными на них чужими кредитами

Москва, 13 февраля. Пандемия коронавируса повлияла на рост числа случаев мошенничества, когда на людей оформляют кредиты без их ведома. Как быть в этом случае, рассказал эксперт Антон Рогачевский.

Если человек заподозрил, что на него оформили чужой кредит, он имеет право обратиться в бюро кредитных историй (БКИ) и получить данные об этом бесплатно, сообщил специалист агентству «Прайм».

В случае подтверждения опасений, необходимо сразу обратиться в полицию, написав заявление и сделав его копию. После этого, нужно разослать письма-уведомления кредиторам с копией заявления в полицию. В обращении обязательно следует отметить свое намерение обратиться в суд по этому факту.

Кредиторы вряд ли согласятся списать долг. Даже если они пойдут на этот шаг, необходимо обращаться в суд. Для этого нужны копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в банки и ответы от них. Если суд примет сторону «жертвы», то с выпиской об этом решении необходимо отправиться в БКИ.

«В ходе судебного процесса мы хотим не только списать чужие кредиты, но и вычеркнуть соответствующие записи из БКИ», — пояснил эксперт.

Эксперт ранее рассказал, как отличить поддельную квитанцию на оплату коммунальных услуг от настоящей. В этом поможет номер расчетного счета.