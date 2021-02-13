Жириновский оценил положительный эффект публичных домов

Москва, 13 февраля. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о снижении количества убийств благодаря публичным домам.

Жириновский продолжительный период изучал Турцию. Он рассказал о демонстрациях в стране, в которых принимают участие мужчины с лозунгами «Даешь публичные дома». Об этом он заявил на встрече с молодежью в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля.

«И во главе колонны — женщина, мэр города», — отметил депутат.

Мэр города, по словам Жириновского, выбрала меньшее из двух зол, так как статистика доказывает, что в городах с публичными домами совершается меньше убийств. При этом, спустя два года после запрета на публичные дома, в городе резко подскочило число психически нездоровых людей.

Ранее Жириновский призвал молодежь влюбляться, а не протестовать. Он заявил, что юное поколение ходит на несанкционированные митинги, не понимая истинных целей организаторов протестов.