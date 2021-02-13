Украинские каналы оспорят запрет на вещание в Верховном суде

Киев, 13 февраля. Украинские телеканалы «112 Украина» и NewsOne, в отношении которых Киев ввел санкции, подадут иски в Верховный суд страны.

Телеканал «112 Украина» информирует, что иски от него и NewsOne будут поданы в Верховный суд на следующей неделе. Попавший под санкции телеканал ZIK подал иск 12 февраля, отмечает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении данных телеканалов. В связи с этим в ООН выразили обеспокоенность тем, как это повлияет на свободу выражения мнения в стране.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что глава СНБО Александр Турчинов похвалил Зеленского за зачистку оппозиционных телеканалов на Украине. Он назвал данное решение «единственным шагом Зеленского по укреплению нацбезопасности».