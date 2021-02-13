Тимберлейк принес трогательные извинения Спирс за поддержку травли певицы

Лос-Анджелес, 13 февраля. Певец Джастин Тимберлейк извинился перед коллегой Бритни Спирс после выхода документального фильма «Подставить Бритни Спирс», где его обвинили в травле певицы в 2000-х.

Документальный фильм рассказывает, как карьера исполнительницы резко пошла под откос в начале нулевых. После этого Бритни оказалась под опекунством своего отца из-за проблем психологического характера и употребления наркотиков. Создатели картины уделили внимание и Тимберлейку, у которого был недолгий роман со Спирс как раз в то же время.

По их словам, певец позволял себе в тот период нелестные высказывания в адрес их отношений и самой певицы. Тимберлейк отреагировал на это в своем Instagram и опубликовал пост с извинениями не только перед Спирс, но и перед певицей Джанет Джексон, которой он случайно оголил грудь на концерте в перерыве Супербоула в 2004 году.

«Я говорил много неподобающих слов, а когда мне на самом деле следовало высказаться, я молчал», — отметил исполнитель.

Суд Лос-Анджелеса ранее отказал отцу Спирс в полном контроле над ее имуществом. На протяжении 13 лет он распоряжался финансами звезды, сообщает телеканал «360».

Младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн ранее обвинила компанию Илона Маска Tesla в смерти кошек. По ее мнению, бесшумный двигатель не предупреждает животных о приближении машины, и они попадают под колеса.